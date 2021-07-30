Виталина Бацарашкина снова привлекла внимание болельщиков и медиа. Все восхищаются не только результатами российской спортсменки, которая выиграла уже 3 медали на Олимпиаде в Токио. И даже не знаменитым медальоном в форме головы ощерившегося кота из вселенной «Ведьмака», который помог Бацарашкиной взять 2 золота Играх-2020.

Пользователям твиттера полюбилась эффектная поза Виталины во время стрельбы. Интересно, что внимание болельщиков привлекло даже фото не с Олимпиады-2020, а с предыдущих летних Игр – в Рио-2016. На нем Бацарашкина держит руку в кармане и выполняет стрельбу из пневматического пистолета.

«Я влюблена в позу этого снайпера», – написала пользовательница с ником @Blankzilla. На момент написания этого текста твит собрал почти 400 тысяч лайков и 43 тысячи репостов.

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«Неприятно осознавать, что я никогда не буду такой же крутой, как Виталина Бацарашкина», – сокрушается @Piradeux.

Дркгой пользователь нашел для Виталины отличную компанию:

Одними мемами дело не ограничилось – расслабленная и уверенная стойка Бацарашкиной вдохновила юзеров твиттера на целую галерею фан-артов. Поклонники посвящают российской спортсменке работы в совершенно разных стилях.

«Насколько же крута ее поза! Виталина Бацарашкина», – говорится в посте @rankaphen.

«Основано по мотивам этого великолепного фото Виталины Бацарашкиной», – написал в реплаях к твиту с фан-артом @meaninglessbla1.

А пользователь @Uxian_ изобразил Виталину на коллаже в стиле комиксов.

На этом фан-арте Виталину представили сиренево-розовых тонах.

Минималистичная Виталина.

А ирландский иллюстратор @_Diplopia_ пошел дальше и изобразил Бацарашкину с нескольких ракурсов.

«Редко бывает, когда я заканчиваю что-то за день, но Виталина Бацарашкина на фото с Олимпиады – моя шалфейная муза», – признался пользователь под ником @Callywithabee.

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