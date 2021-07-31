Российские стрелки взяли серебряную и бронзовую медали в стрельбе винтовкой из 3 положений.

После стрельбы на колене Юлия Зыкова, установившая рекорд в квалификации, шла первой (154,5), опережая на полбалла немку Джолин Беер (154,0). Юлия Каримова закончила три попытки четвертой (153,1).

В лежке Зыкова упрочила лидерство (311,6), Каримова вошла в тройку (309,6), а второй оказалась Дуэстад Жанетт Хегг из Норвегии (310,7). Однако в стрельбе стоя лучшей оказалась швейцарка Нина Кристен, которая с 463,9 балла установила олимпийский рекорд. У Зыковой – серебро (461,9), у Каримовой – бронза (450,3).

Токио-2020 Ходила на охоту, обожает видеоигры. История Виталины Бацарашкиной 21 ЧАС НАЗАД

Ранее Россия взяла уже пять медалей в стрельбе. Виталина Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой (пневматическая пистолет, 10 м; пистолет 25 м) и взяла серебро в паре с Артемом Черноусом (пневматическая пистолет, 10 м).

Также серебро у Анастасии Галашиной (пневматической винтовка, 10 м), бронза у пары Юлия Каримова/Сергей Каменский (пневматическая винтовка, 10 м).

Токио-2020 Поза Бацарашкиной стала мемом. Ее обожают и посвящают фан-арты 21 ЧАС НАЗАД