Российский стрелок Сергей Каменский взял серебряную медаль в стрельбе винтовкой из трех положений.
После стрельбы на колене Сергей шел четвертым (154,0). После лежки Каменский поднялся на вторую позицию (311,8). В стрельбе российский спортсмен сначала вышел в лидеры, но затем упустил преимущество, и в итоге набрал 464,2 баллов. Золото взял китаец Чангон Жанг, набрав 466,0 баллов и установив мировой рекорд. Бронза у серба Миленко Себича (448,2).
- Ранее пара Юлия Каримова/Сергей Каменский взяла бронзу (пневматическая винтовка, 10 м).
- Всего Россия взяла шесть медалей в стрельбе. Виталина Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой (пневматический пистолет, 10 м; пистолет 25 м) и взяла серебро в паре с Артемом Черноусом (пневматический пистолет, 10 м), серебро у Анастасии Галашиной (пневматическая винтовка, 10 м).
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