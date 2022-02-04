Разрывал на Олимпиаде за Корею

Ан Хёнсу был весьма успешен и в составе родной сборной. С Южной Кореи он в драматическом финале занял четвертое место на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. На дистанции 1000 метров Ан упал – не случись падения, он точно забрал бы медаль.

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На Олимпиаде в Турине кореец разразился тремя золотыми и одной бронзовой медалью и стал вторым спортсменом в истории страны, кто взял три золота за одни Игры. На той же дистанции в 1000 метров Ан Хён Су установил мировой рекорд, а еще забрал высшие награды в эстафете и дистанции на 1500 метров. На 500 метров вышло взять только бронзу, но эта медаль сделала Ана первым спортсменом в истории Южной Кореи, кто взял три награды в индивидуальных стартах на одной Олимпиаде.

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Виктор Ан в составе сборной Кореи на ОИ-2002 Фото: Getty Images

Ушел из-за конфликта

В марте 2006-го Ан съездил на ЧМ в Миннеаполисе и стал абсолютным чемпионом мира. Он забрал четыре золотых медали и обошел другого корейца, Ли Хосока. По возвращении домой в аэропорту его встречали родственники и представители национального союза конькобежцев. Между отцом спортсмена и вице-президентом организации завязался конфликт. Батя был уверен, что в Корее не хотели видеть его сына абсолютным чемпионом мира и что тренер вступил в сговор с другими спортсменами. Из-за ссоры отца и функционера Ан перестал работать с главным тренером и партнерами по команде, он начал тренироваться с коучем женской команды. У него также испортились отношения с Ли Хосоком, с которым раньше они жили в одном номере.

Будущий член сборной России даже думал о завершении карьеры, а союз конькобежцев Кореи объявил, что с нового сезона все спортсмены будут тренироваться вместе. В 2007-м Ан в состафе сборной взял золото в эстафете на ЧМ, а начале 2008 года получил травму колена, столкнувшись с ограждением во время тренировки. Срок восстановления должен был составить от двух до трех месяцев, но в итоге затянулся до восьми – спортсмен пропустил много важных соревнований.

По возвращении Ан рвался на Олимпиаду в Ванкувер, но не отобрался на национальном уровне, заняв лишь седьмое место. На фоне продолжившихся споров с союзом конькобежного спорта отец предложил ему сменить сборную. Рассматривались два варианта, Россия и США. Ан выбрал Россию, потому что процесс получения паспорта был намного легче, а условия спортсмена устраивали. В конце 2011-го президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о предоставлении шорт-трекисту российского гражданства. Ан Хёнсу взял имя Виктор и нашел на это три причины: созвучно с победой, корейский тезка Цой и элементарное удобство произношения.

Стал звездой Сочи-2014

Виктор сразу же заперформил в России: два золота и серебро на ЧР, затем золотые награды на этапах Кубка мира. Чемпионат мира не удался: только две серебряные медали и шестое место в абсолютном первенстве. На Олимпиаде в Сочи Ан начал с бронзовой медали на дистанции 1000 метров, а затем взял три золото – в забегах на 1000 и 500 метров, а также в эстафете вместе с Владимиром Григорьевым, Семеном Елистратовым и Русланом Захаровым. Золото Ана стало первым для России в шорт-треке на Олимпиадах. За успехами Виктора следили из Кореи – местные медиа обрушились на спортивных функционеров, которые так легко отказались от шорт-трекиста.

Виктор Ан Фото: Getty Images

Что стало с Аном после Олимпиады

За исторические ачивки Ану подарили трехкомантную квартиру в элитном жилом доме Петербурга. Карьера пошла на спад: в 2017-м Ан взял бронзу чемпионата Европы на 500 метров, в 2018-м – серебро Евро в той же дистанции. Перед Играми в Пхёнчхане Ана дисквалифицировали из-за допинг-скандала Сочи. У корейца не забрали медали, но скандал сподвиг его завершить карьеру и вернуться на родину ради учебы дочери.

В начале 2019 года Ан говорил о желании выступить на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России. Летом он даже вернулся в Россию и выиграл две эстафеты в смешанных командах на этапах Кубка мира. Но после старта пандемии Виктор окончательно закончил со спортом.

Вместо выступлений в Пекине действующим спортсменом Ан поехал туда тренером. Он работает ассистентом главного тренера сборной Китая по шорт-треку и помогает готовить команду к первым в ее истории стартам на Олимпиаде. Решение Виктора работать со сборной Китая удивило многих в России – во времена Сочи он заявлял о желании остаться и тренировать здесь. После того, как Ана не пустили на ОИ-2018, предложение ему делал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, но жена настояла на отъезде в Корею.

А в 2019-м на него впервые вышли из Китая. Ан рассказывал, что китайская федерация предлагала невообразимую для шорт-трека сумму, но в тот момент он еще хотел продолжить карьеру. Через год спортсмен все же принял предложение от китайцев, которые готовы платить многократному олимпийскому чемпиону 300 тысяч евро.

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