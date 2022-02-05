Сборная России по шорт-треку не пробилась в финал смешанной эстафеты на зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Софья Просвирнова, Елена Серегина, Семен Елистратов и Константин Ивлиев допустили несколько ошибок по ходу дистанции и схватили штраф от арбитров.

Уже по ходу первых кругов у Просвирновой возникли проблемы с передачей эстафеты Серегиной, из-за чего Елена приняла этап на последнем месте. Она не улучшила позицию, снова не встретилась с Софьей и не сделала очень важный элемент для шорт-трека – толчок партнерши по сборной для лучшего ускорения. Выступление русских шорттрекистов выглядели максимально грустно – Просвирнова с Серегиной будто не понимали, кому из них сейчас нужно бежать.

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После восьми кругов Россию вовсе сняли с дистанции – комментаторы русского ТВ предположили, что это произошло из-за непередачи эстафеты. На деле Семен Елистратов банально потерял равновесие и улетел в борт. Это видно по фотографиям с олимпийского катка.

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Семен Елистратов, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

В финал А по итогам заезда вышли Венгрия и США, Китай остался третьим и не прошел в главный старт Олимпиады. Сразу после завершения забега китайцев вовсе дисквалифицировали, поэтому Россия поднялась на третье место и попала в финал Б.

Сборная Китая подала протест на итоги соревнований. Судьи посмотрели видеоповтор и обнаружили, что Россия и США нарушили правила. Русских обвинили в нарушении Extra Team Skater Causing Obstruction – «Дополнительный гонщик создал препятствие».

По мнению арбитров, Константин Ивлиев вышел для получения эстафеты и помешал венгру на трассе. Тот шел параллельным курсом с Ивлиевым и попал в коробочку с Константином и Софьей Просвирновой. Дисквалификация России лишила сборную места даже в финале Б. Чисто теоретически победа в малом решающем забеге могла бы принести русским бронзовую медаль. Но судьи не дали Команде ОКР и этот шанс.

Семен Елистратов, Софья Просвирнова, Россия, шорт-трек, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Благодаря этому фолу Китай попал в главный финал и чуть позднее стал чемпионом ОИ в смешанной эстафете. Микст дебютировал в программе Игр – до Пекина-2022 эта дисциплина не была олимпийской.

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