Китаец Жэнь Цзывэй завоевал золотую медаль Олимпийских игр в шорт-треке в забеге на 1000 м. По результатам забега первое место занял выступающий за Венгрию Шандор Шаолинь Лю, но после финиша он был дисквалифицирован за нарушение правил.

Именно эта история многих возмутила зрителей, потому что как раз Шандор и оказался на льду после спорного эпизода. На этих кадрах видно, как Жэнь Цзывэй схватил и подтолкнул соперника, который не удержался на ногах.

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Правда, есть и другие кадры. Например, вот тут видно, что спортсмен сборной Венгрии до этого выступил руку, что запрещено правилами.

Жэнь Цзывэй и Шандор Шаолинь Лю Фото: Getty Images

Болельщиков сильно возмутило это еще и потому, что Жэнь Цзывэй стал участником другого спорного момента. В полуфинале китаец тоже задействовал руки, чтобы получить преимущество – он инициировал столкновение с Хван Дэ Хоном, по итогам которого кореец был дисквалифицирован.

«Китайский спортсмен прикоснулся к корейскому, и корейца дисквалифицировали! Хорошая логика там!» – написал пользователь Reddit.

«Если хочешь убедиться, что местный спортсмен выиграет, то какой смысл в Олимпиаде?» – отметил другой пользователь.

«Зачем выигрывать медаль таким образом? Позор для китайского спортсмена. Почему бы не довольствоваться серебром и не попробовать еще раз на следующей Олимпиаде?» – отметили в комментариях.

Болельщики почувствовали заговор, потому что в четвертьфинале тоже произошел спорный эпизод с участием китайского спортсмена. У Дацзин отправил шашку от разметки прямо под коньки канадского спортсмена, который после этого упал. Правда, разобраться в эпизоде проблематично – не очень понятно, откуда эта шашка изначально прилетела к Дацзину. И да – канадец был дисквалифицирован.

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