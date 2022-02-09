9 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялись забеги на дистанции 1500 м. Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль.

Победил южнокореец Хван Дэ Хон, преодолевший дистанцию за 2 минуты 9,219 секунды. Серебро взял канадец Стивен Дюбуа (+0,035). Елистратов уступил победителю забега 0,048 секунды.

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