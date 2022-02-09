9 февраля на Олимпиаде в Пекине российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в забеге на 1500 м. После успешного выступления спортсмен поделился эмоциями и рассказал о тактике на дистанции.

«Понимал, что в забеге десять человек и сидеть сзади не вариант, надо выбираться вперед. Мне все равно с кем бежать, на Олимпийских играх все соперники сильные, и все ошибаются. Мы видели все это в предыдущие дни. Все началось 5 февраля и все тогда сложилось неплохо. Психологически это с небес на землю опускает. Я был настроен только на медаль, что ж я зря четыре года тренировался?

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У меня непростая спортивная карьера: я выступал и в статусе нейтрального атлета, и на домашних Играх выступал. Сейчас мы в статусе спортсменов ОКР. Я просто счастлив, что столько циклов подряд нахожусь в топ-3. Рад этой стабильности. Были травмы, неудачи и жизненные трудности – и в подготовке к этим Играм тоже. Сегодня не сдержал эмоции, обнял тренера, он услышал, видимо, что я плачу и сказал: «Не плачь, не показывай эмоции, придем с тобой в номер и вместе поплачем», – сказал Елистратов.

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