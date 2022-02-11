Голландская шорттрекистка Сюзанне Схюлтинг выиграла золотую медаль в дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине.
Представительница Нидерландов показала результат 1:28.391, а второе место с отставанием заняла кореянка Минйон Чой (1:28.443). Бронзу завоевала Ханне Десмет из Бельгии (1:28.928). Российские шорттрекистки не вышли в финал.
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В предварительном забеге Схюлтинг обновила мировой рекорд, пробежав дистанцию за 1 минуту 26,514 секунды. Предыдущий рекорд установлен в 2012 году представительницей Южной Кореи Сим Сок Хи (1.26,661).
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