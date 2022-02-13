Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль в забеге на 500 метров.
Золото выиграл Шаоан Лю из Венгрии – он преодолел дистанцию за 40,33 секунды. Время Ивлиева – 40.45. Бронза – у канадца Стивена Дюбуа (40.68 секунды).
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Константину Ивлиеву – 21 год. Это дебютная Олимпиада для российского спортсмена.
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Первую медаль в шорт-треке России принес Семен Елистратов. Он завоевал бронзу на дистанции 1500 м.
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