Сборная России по шорт-треку (Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян) финишировала четвертой в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Золото выиграла команда Канады, преодолевшая дистанцию 5000 метров за 6:41.25. Серебро – у сборной Южной Кореи (6:41.69). Бронзового призера определяли по фотофинишу, в результате медаль досталась Италии, которая опередила российскую сборную на 0,009 секунды. Также в финале выступила сборная Китая.

Ad

Пекин-2022 Ивлиев взял серебро в шорт-треке на дебютной Олимпиаде 13/02/2022 В 12:30

Пекин-2022 Схюлтинг взяла золото на 1000 метров, повторив достижение 2018-го 11/02/2022 В 13:04