Сборная России по шорт-треку (Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян) финишировала четвертой в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.
Золото выиграла команда Канады, преодолевшая дистанцию 5000 метров за 6:41.25. Серебро – у сборной Южной Кореи (6:41.69). Бронзового призера определяли по фотофинишу, в результате медаль досталась Италии, которая опередила российскую сборную на 0,009 секунды. Также в финале выступила сборная Китая.
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Семен Елистратов уже завоевал медаль на Олимпиаде в Пекине – бронзу на дистанции 1500 м.
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Ивлиев взял серебро в шорт-треке на дебютной Олимпиаде
Для Константина Ивлиева это дебютная Олимпиада. В Пекине 21-летний спортсмен выиграл серебро в забеге на 500 м.
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