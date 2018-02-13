13.02.18 - 15:07
Пхёнчхан-2018
Ледовая арена Каннын • Финал В
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500 м - Женщины - Финал В
Пхёнчхан-2018 - 13 февраля 2018

    
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