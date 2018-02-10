10.02.18 - 14:52
Пхёнчхан-2018
Ледовая арена Каннын • Предварительный раунд
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Эстафета (3000 м) - Женщины - Предварительный раунд
Пхёнчхан-2018 - 10 февраля 2018

    
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