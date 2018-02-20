20.02.18 - 13:45
Пхёнчхан-2018
Ледовая арена Каннын • Предварительный раунд
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500 м - Мужчины - Предварительный раунд
Пхёнчхан-2018 - 20 февраля 2018

    
30
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