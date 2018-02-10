Семен Елистратов взял бронзу на 1500 метров

На дистанции 1500 метров кореец Лим Ходжун стал олимпийским чемпионом Пхёнхчана. Он на 0,7 секунды опередил голландца Шинки Кнегта.

Олимпийский атлет из России Семен Елистратов финишировал третьим. Он уступил Кнегту 0,202 секунды и взял бронзовую медаль.

В финал 1500-метровки русский спортсмен вышел с первым временем. Он принес сборной России первую награду Пхёнчхана.

Соревнования шорт-трекистов на Олимпийских играх продолжатся 13 февраля. Девушки пробегут дистанцию в 500 метров.

Елистратов – олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете.

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