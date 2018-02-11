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BBC: МОК может наказать шорт-трекиста Семена Елистратова за критику в свой адрес
Что грозит бронзовому призеру Пхёнчхана, пока неизвестно.
МОК начал расследование в отношении шорт-трекиста Семена Елистратова. 27-летний спортсмен принес России первую медаль Олимпиады-2018, завоевав бронзу на дистанции 1500 метров.
После награждения Елистратов заявил: «Я безумно рад и горд и посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так подло и мерзко отстранили без каких-либо объяснений».
Именно это высказывание привлекло внимание МОК. Спортсменам из России запрещено комментировать определенные темы на Играх в Пхёнчхане. Представитель комитета Марк Адамс заявил, что в конце Олимпиады организация рассмотрит, насколько представители команды OAR соблюдали предписанные им правила.
- МОК не пригласил в Пхёнчхан лидера сборной России по шорт-треку, шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана.
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