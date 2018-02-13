В допинг-пробе японского шорт-трекиста найден запрещенный препарат

На ОИ в Пхёнчхане выявлен первый случай употребления допинга. Запрещенный препарат ацетазоламид найден в допинг-пробе японского шорт-трекиста Кэя Сайто. Об этом говорится в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда.

Спортсмен отрицает свою вину и говорит, что он никогда не употреблял допинг. При этом Сайто повинуется решению CAS и покинет Олимпийскую деревню, чтобы не отвлекать свою команду.

Сайто был включен в состав сборной Японии на мужскую эстафету на 5 тысяч метров.

Олимпийские игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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