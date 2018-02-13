Российская шорт-трекистка Просвирнова вышла в полуфинал ОИ на дистанции 500 м

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова вышла в полуфинал ОИ в Пхёнчхане на дистанции 500 м. Она стала лучшей в своем четвертьфинальном старте с результатом 43,466.

В других четвертьфинальных стартах победили китаянка Чунь Юй Цюй (42,954), итальянка Арианна Фонтана (43.128) и Элис Кристи из Великобритании (42,703).

В медальном зачете у России 3 награды – бронза в шорт-треке, серебро фигуристов в командном турнире и бронза керлингистов по дабл-миксту.

Олимпийские Игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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