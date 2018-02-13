ШОРТ-ТРЕК

Eurosport

Арианна Фонтана впервые стала олимпийской чемпионкой

Фонтана впервые стала олимпийской чемпионкой
Eurosport

1 час назад

Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана выиграла золотую олимпийскую медаль на дистанции 500 метров.

Она показала результат 42,569 секунды и на 0,687 секунды опередила голландку Яру ван Керкхоф. Ким Бутен из Канады стала бронзовым призером.

Британка Элис Кристи упала на последних кругах дистанции и пришла к финишу четвертой. Чой Минджонг из Южной Кореи закончила гонку второй, но получила дисквалификацию за контакт с Кристи.

Софья Просвирнова из России попала в финал Б и победила в нем. Спортсменка ОАР оказалась на общем пятом месте на 500-метровке.

  • Арианна Фонтана впервые стала олимпийской чемпионкой.
  • До Пхёнчхана у нее было одно серебро Игр-2014 и три бронзовые медали в Турине, Ванкувере и Сочи.

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