«Если я тебя найду, ты умрешь». Канадской шорт-трекистке пригрозили смертью после завоевания бронзы

Шорт-трекистка из Канады Ким Бутен финишировала четвертой на дистанции 500 м и получила бронзу после дисквалификации хозяйки соревнований Чхве Минчон за контакт с соперницей при обгоне. Эта ситуация возмутила корейских болельщиков, после чего Бутен стала объектом оскорблений и угроз смерти.

После объявления итогов тысячи болельщиков из Кореи оскорбили Бутен в социальных сетях, в результате чего Ким закрыла доступ к страницам в твиттере и инстаграме, сообщает Inside the Games.

«Поздравляем с грязной медалью», «Канада, ты научила Ким Бутен жульничать», «Если я тебя найду, ты умрешь», – написали Бутен до закрытия доступа.

Во многих сообщениях был добавлен эмодзи с ножом.

МОК назвал произошедшее прискорбным, но подчеркнул, что контролировать социальные сети не в его силах и полномочиях.

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