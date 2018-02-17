ШОРТ-ТРЕК

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Кореянка Минджон Чхой взяла золото в шорт-треке на Олимпиаде в Пхёнчхане

Кореянка Минджон Чхой взяла золото в шорт-треке на дистанции 1500 м
Eurosport

1 час назад

Русские девушки в финальном забеге не участвовали.

Кореянка Минджон Чхой выиграла золото на дистанции 1500 м в шорт-треке с показателем 2:24.948.

Серебро завоевала китаянка Цзинью Ли (2:25.703), бронзу взяла канадка Ким Бутен (2:25.834).

  • 19-летняя Минджон Чхой завоевала перое золото Игр.
  • Канадская шорт-трекистка Ким Бутен получила угрозы после завоевания бронзовой медали на дистанции 500 м. Она показала четвертый результат, но получила бронзу после дисквалификации Минджон Чхой .

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