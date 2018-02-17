ШОРТ-ТРЕК

Getty Images

Канадец Самуэль Жирар выиграл золото в шорт-треке на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Пхёнчхане

Канадец Жирар выиграл золото в шорт-треке на дистанции 1000 м, Елистратов не пробился в финал
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Первое золото 21-летнего атлета.

21-летний канадский конокобежец Самуэль Жирар выиграл золотую медаль на дистанции 1000 м у мужчин в шорт-треке (1' 24.650).

Серебро завоевал американец Джон-Хенри Крюгер (+00.214), бронзу – кореец Йи Ра Сео (+06.969).

  • Россиянин Семен Елистратов не вышел в финал A и занял итоговое седьмое место.
  • По итогам финала Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) дисквалифицирован за касание соперника при обгоне.

Фейсбук очень спортивен и приятен

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Возможно, вам это понравится