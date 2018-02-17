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Канадец Самуэль Жирар выиграл золото в шорт-треке на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Пхёнчхане
Первое золото 21-летнего атлета.
21-летний канадский конокобежец Самуэль Жирар выиграл золотую медаль на дистанции 1000 м у мужчин в шорт-треке (1' 24.650).
Серебро завоевал американец Джон-Хенри Крюгер (+00.214), бронзу – кореец Йи Ра Сео (+06.969).
- Россиянин Семен Елистратов не вышел в финал A и занял итоговое седьмое место.
- По итогам финала Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) дисквалифицирован за касание соперника при обгоне.
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