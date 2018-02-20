Екатерина Ефременкова прошла в четвертьфинал на 1000 м, Софья Просвирнова вылетела

На дистанции 1000 метров в соревновании шорт-трекисток завершились квалификационные заезды.

В третьем забеге Екатерина Ефременкова из сборной России финишировала второй. Она уступила 0,079 секунды голландке Сюзанн Шультинг и попала в следующий этап.

Софья Просвирнова в шестом забеге пришла второй, но на обгоне заблокировала одну из соперниц и получила пенальти. Она пропустит решающие заезды.

Просвирнова на 500-метровке заняла пятое место.

Четвертьфиналы на дистанции 1000 метров пройдут 22 февраля.

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