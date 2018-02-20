Семен Елистратов не попал в четвертьфинал на 500 м

На олимпийском турнире по шорт-треку завершилась квалификация на дистанции 500 метров у мужчин. В решающие забеги попал только один русский спортсмен из трех.

Александр Шульгинов на пятом старте проиграл китайцу Рен Цзивею 0,291 секунды и занял второе место. Серебряный призер Игр-2018 на дистанции 1500 метров, голландец Шинке Кнегт был дисквалифицирован и не пробился в следующий этап. Он столкнулся с казахстанцем Нурбергеном Жумагазиевым и схватил пенальти, Жумагазиева добрали в четвертьфинал решением судей.

Павел Ситников из ОАР получил удаление в шестом забеге за контакт с Абзалом Ажгалиевым из Казахстана и пропустил соперника в 1/4 финала.

В последнем заезде Семен Елистратов держался третьим большую часть дистанции и остался позади Шаолинь Сандор Лю из Венгрии и китайца Хань Тянью. Русский шорт-трекист проиграл соперникам 0,085 секунды.

Елистратов в Пхёнчхане выиграл бронзовую медаль на дистанции 1500 метров.

Четвертьфинальные забеги на 500-метровке состоятся 22 февраля.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

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