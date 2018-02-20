Голландия, прикатившая пятой, получит бронзу в женской эстафете на 3000 м

Шим Сухе, Чои Миньйон, Ким Йеджин и Ким Алан показали время 4.07,361 минуты и опередили сборную Китая на 0,063 секунды.

После финиша судьи посмотрели видеоповтор и выписали дисквалификацию шорт-трекисткам из Китая и Канады. Серебро после пенальти досталось финишировавшим третьими спортсменкам из Италии.

Бронзу получит сборная Голландии, изначально занявшая пятое место и победившая в финале Б, но из-за отстранения китянок и канадок Нидерланды поднялись на третью итоговую позицию.

Сборная России оказалась на пятом месте и опередила Японию, Китай и Канаду.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

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