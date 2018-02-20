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Голландия, прикатившая пятой, получит бронзу в женской эстафете на 3000 м
Олимпийскими чемпионками стали спортсменки из Южной Кореи.
Шим Сухе, Чои Миньйон, Ким Йеджин и Ким Алан показали время 4.07,361 минуты и опередили сборную Китая на 0,063 секунды.
После финиша судьи посмотрели видеоповтор и выписали дисквалификацию шорт-трекисткам из Китая и Канады. Серебро после пенальти досталось финишировавшим третьими спортсменкам из Италии.
Бронзу получит сборная Голландии, изначально занявшая пятое место и победившая в финале Б, но из-за отстранения китянок и канадок Нидерланды поднялись на третью итоговую позицию.
- Сборная России оказалась на пятом месте и опередила Японию, Китай и Канаду.
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