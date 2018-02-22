ШОРТ-ТРЕК

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У Дацзин принес Китаю первое золото Пхёнчхана и побил мировой рекорд на 500-метровке

У Дацзин принес Китаю первое золото Пхёнчхана и побил мировой рекорд на 500-метровке
Eurosport

16 мин. назад

Герой Поднебесной.

Китайский шорт-трекист У Дацзин огорчил публику Пхёнчхана, не пустив к золоту 500-метровки двух южнокорейцев.

У Дацзин пролетел 500 метров за 39,584 секунды, что стало новым мировым рекордом. Он опередил Хван Дэхёна и Лим Хёджуна.

Александр Шульгинов завершил борьбу за медаль в четвертьфинальном забеге. Семен Елистратов и Павел Ситников не прошли квалификацию.

  • Золото У Дацзина стало первым для Китая на Играх-2018. Всего у Поднебесной 8 (1-5-2) медалей.

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