ШОРТ-ТРЕК

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Голландка Сюзанн Схультинг выиграла золото Олимпиады в Пхёнчхане на 1000 метров

Голландка Схультинг выиграла золото на 1000 метров
Eurosport

1 час назад

Ничего удивительного.

Представительница Голландии Сюзанн Схультинг выиграла золотую медаль в шорт-треке на дистанции 1000 метров. В финальном заезде чемпионка показала результат в 1,29.778 минуты.

Второй финиш пересекла Ким Бутен из Канады, третьей – итальянка Арианна Фонтана.

Представительница России Екатерина Ефременкова выбыла из борьбы за медали в четвертьфинале.

  • Голландия завоевала на Играх 17 медалей – все в коньках и шорт-треке.
  • Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.

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