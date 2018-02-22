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Голландка Сюзанн Схультинг выиграла золото Олимпиады в Пхёнчхане на 1000 метров
Ничего удивительного.
Представительница Голландии Сюзанн Схультинг выиграла золотую медаль в шорт-треке на дистанции 1000 метров. В финальном заезде чемпионка показала результат в 1,29.778 минуты.
Второй финиш пересекла Ким Бутен из Канады, третьей – итальянка Арианна Фонтана.
Представительница России Екатерина Ефременкова выбыла из борьбы за медали в четвертьфинале.
- Голландия завоевала на Играх 17 медалей – все в коньках и шорт-треке.
- Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.
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