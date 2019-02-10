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Российские шорт-трекисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Турине

Российские шорт-трекисты выиграли эстафету в Турине
Р-Спорт

1 час назад

Еще и в миксте успех.

Мужская сборная России по шорт-треку выиграла золото в эстафете на заключительном этапе Кубка мира в Турине.

Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников показали результат 7 минут 0,206 секунды, серебро у команды Японии (7.00,703), замкнули тройку призеров итальянцы (7.06,520).

Ранее Россия (Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов, Павел Ситников и Евгения Захарова) выиграла золото в микст-эстафете. Серебро у команды Канады (2.40,614), замкнули тройку призеров американцы (2.43,493).

В женской эстафете Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова взяли бронзу с результатом 4 минуты 12,590 секунды. Первое место заняли представительницы Нидерландов (4.10,115), вторыми стали итальянки (4.11,021)

  • Чемпионат мира по шорт-треку пройдет 8-10 марта.
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