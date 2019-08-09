Олимпийский чемпион по шорт-треку Лим Хёджун из Южной Кореи схватил максимально нелепую дисквалификацию. Во время сборов в тренировочном центре неподалеку от Сеула стянул штаны с партнера по команде в присутствии девушек.

После инцидента Олимпийский комитет Кореи (KSOC) на месяц отстранил от занятий в тренировочном центре 14 спортсменов из мужской и женской сборных, находившихся в помещении в момент инцидента.

По итогам расследования национальная федерация конькобежного спорта признала Хёджуна виновным в сексуальных домогательствах и отстранила его от любых занятий, связанных с шорт-треком, до 7 августа 2020 года, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

На домашней Олимпиаде-2018 Лим Хёджун завоевал золото на дистанции 1500 метров и бронзу на дистанции 500 метров.

На чемпионате мира-2019 в Болгарии спортсмен выиграл три золотые медали.

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