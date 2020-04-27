Теперь самый титулованный шорт-трекист ушел окончательно.

34-летний российский шорт-трекист Виктор Ан объявил о завершении карьеры. О причинах решения спортсмен рассказал в открытом письме.

«Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решил сообщить вам, что завершившийся сезон стал заключительным в моей долгой карьере спортсмена. Хотя пока, в момент написания этих строк, реальное осознание ухода из активного спорта не пришло, но я хотел бы от всей души выразить скромную, но искреннюю благодарность всем болельщикам и поклонникам за любовь к шорт-треку и поддержку до самого конца. Во время подготовки к сезону в прошлом году я очень усердно работал с намерением сделать еще одну попытку вернуться в спорт, чтобы не оставлять места для сожалений в будущем.

Пхёнчхан-2018 «Если я тебя найду, ты умрешь». Канадской шорт-трекистке пригрозили смертью после завоевания бронзы 14/02/2018 В 10:04

Благодаря заботе министерства спорта и Союза конькобежцев России мне удавалось заниматься по индивидуальному графику, что, как мне кажется, позволило набрать хорошую физическую форму и неплохо выступить на этапах Кубка мира. Тем не менее, я чувствую, что на данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон. Из-за продолжающейся боли в колене на восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит много времени, поэтому полноценно тренироваться очень трудно. Помимо постоянной боли в колене появились и другие травмы, поддерживать спортивную форму становится все сложнее, поэтому я решил, что пришло время оставить большой спорт.

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан на Играх в Сочи Фото: Twitter

Я пришел к выводу, что продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно. Я думаю, что сейчас подходящее время, поэтому принял решение отойти от дел. В 2002 году я впервые надел спортивную форму Южной Кореи, начав выступать за национальную сборную в качестве самого молодого спортсмена, а сегодня, выступая за сборную России, стал самым возрастным в мировом шорт-треке. Я очень много тренировался с юных лет и сам не думал, что смогу так долго продолжать спортивную карьеру. Однако тяжелая травма колена в 2008-м стала большим поворотным моментом в моей жизни. Поскольку повреждение было серьезное, а на тот момент я уже многого достиг, многие рекомендовали мне уйти из спорта. Думая об этом сейчас, я осознаю, что для этого были достаточные основания, но на тот момент подобные слова были крайне досадны и вызывали только желание во что бы то ни стало преодолеть травму и снова начать двигаться вперед.

Тем не менее, достигнув пика, упасть на самое дно и начинать все сначала было нелегко. Этот процесс оказался длиннее, чем я ожидал, и был слишком утомительным. Казалось, что все кончено, было страшно, я чувствовал себя подавленным. Всякий раз, когда меня посещали подобные мысли, мне было трудно взять себя в руки, но в конце концов я молча терпел ради поставленной цели. Эти испытания лишь закалили меня, позволили узнать много нового и научили смотреть на мир с позитивным настроем. Так во многом изменилось мое отношение к спорту, за счет чего, как мне кажется, я смог продолжать карьеру до сегодняшнего дня. Без шорт-трека нет Ан Хён Су или Виктора Ана. Шорт-трек подарил мне любовь многих болельщиков.

Благодаря шорт-треку в моей жизни случилось много событий. В 2011 году я стал гражданином России. В сложный период моей жизни Россия поддержала меня, и я получил возможность снова вернуться в большой спорт. Моей задачей в России, где шорт-трек еще был не развит, стало продвижение нашего вида спорта. Добившись хороших результатов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, мы смогли достичь этой цели. Во время бесчисленных часов для многих невидимого процесса тренировок я познакомился с людьми, которым очень благодарен. Спасибо президенту Союза конькобежцев России А. Ю. Кравцову за доверие и предоставленные возможности. Спасибо сотрудникам команды и моим друзьям – спортсменам сборной России за помощь во всем в течение многих лет совместных тренировок. Спасибо российским болельщикам за постоянную поддержку.

И спасибо моей семье, которая все это время была рядом со мной. Один я бы никогда не смог добиться чего-либо. Где бы ни был, я всегда буду делать все возможное для развития шорт-трека, но часть моей души останется в России. Сейчас из-за коронавируса весь мир находится в сложной ситуации, но я верю, что вместе мы сможем справиться с ней. Спасибо за все. Надеюсь, вы поддержите меня в новых начинаниях», – написал Ан. Текст письма цитирует РИА «Новости».

Ан – самый титулованный шорт-трекист в истории, рекордсмен Олимпийских игр по золотым медалям в шорт-треке (6), а также единственный спортсмен-мужчина, выигравший три золотые медали зимних Игр в составе сборной России.

Виктор – шестикратный абсолютный чемпион мира (2003-2007, 2014), 20-кратный чемпион мира.

Чемпион ОИ по шорт-треку сорвал штаны с партнера и был дисквалифицирован на год

Подписывайся на нас Вконтакте

Пхёнчхан-2018 BBC: МОК может наказать Елистратова за критику в свой адрес 11/02/2018 В 10:18