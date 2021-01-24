Российский шорт-трекист Семен Елистратов победил на чемпионате Европы в польском Гданьске на дистанции 1000 метров.
Елистратов стал первым в финальном забеге с результатом в 1 минуту 24,885 секунды. Вторым стал венгерский спортсмен Джон-Генри Крюгер (1,25.232), третьим оказался представитель Голландии Ицхак де Лат (1,25.280).
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Другой россиянин Денис Айрапетян в финале финишировал на пятом месте (1,25.760). Константин Ивлиев выбыл на стадии четвертьфинала.
- Благодаря победе в Гданьске Елистратов стал 14-кратным чемпионом Европы.
- На этом чемпионате он также взял золото в многоборье и на дистанции в 1500 метров.
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