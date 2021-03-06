Российский шорт-трекист Семен Елистратов стал вторым на дистанции 500 метров на чемпионате мира в нидерландском Дордрехте.
В финале Елистратов показал результат в 40,603 секунды, а золотую медаль завоевал венгр Шаоан Лю (40,524). Третьим стал представитель Италии Пьетро Сигел (40,673). Другой россиянин, Константин Ивлиев, занял второе место в финале В.
- Шорт-трекисты из России из-за решения CAS выступают в Нидерландах под названием RSU (Russian Skating Union) и флагом Союза конькобежцев России.
- В случае победы россиян у организаторов заготовлена тема из 1-го концерта Петра Чайковского вместо национального гимна.
Шорт-трек
Елистратов стал чемпионом Европы на 1000 метров
Шорт-трек
Просвирнова, Елистратов и Ситников взяли бронзу на чемпионате Европы
Пхёнчхан-2018
BBC: МОК может наказать Елистратова за критику в свой адрес