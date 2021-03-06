Опубликовано 06/03/2021 в 18:29 GMT | Обновлено 06/03/2021 в 18:30 GMT

Российский шорт-трекист Семен Елистратов стал вторым на дистанции 500 метров на чемпионате мира в нидерландском Дордрехте.

В финале Елистратов показал результат в 40,603 секунды, а золотую медаль завоевал венгр Шаоан Лю (40,524). Третьим стал представитель Италии Пьетро Сигел (40,673). Другой россиянин, Константин Ивлиев, занял второе место в финале В.

Шорт-трекисты из России из-за решения CAS выступают в Нидерландах под названием RSU (Russian Skating Union) и флагом Союза конькобежцев России.

В случае победы россиян у организаторов заготовлена тема из 1-го концерта Петра Чайковского вместо национального гимна.

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