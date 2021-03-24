Британская шорт-трекистка Элиз Кристи работает доставщиком пиццы, чтобы заработать деньги на участие в зимних Олимпийских играх. 30-летняя чемпионка мира трудоустроена в ноттингемский Pizza Hut.
Кристи работает в доставке с тех пор, как спортсменам в Британии урезали 8 млн фунтов финансирования в преддверии Олимпиады в Пекине. «Мне нравится моя работа в пиццерии. Мне так повезло работать в такой замечательной команде. Я нашла новую семью», – написала Кристи в инстаграме.
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  • Элиз Кристи – трехкратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы по шорт-треку.
  • Она принимала участие в трех Олимпиадах: Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» играл в Лиге чемпионов. Сейчас он работает на стройке
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