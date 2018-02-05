Парень потерял ноги в 6 лет, но теперь выполняет бэкфлип на скейте. Он вдохновил даже Тони Хоука

Страшнейшие трагедии всегда накладывают отпечаток на судьбу человека: иногда физический, чаще – психологический. Бывает, выбраться из ямы не по силам даже сильнейшим. Глупо требовать героизма от детей. Но Фелипе Нуньес плевал на систему и после жесточайшего удара судьбы обрел смысл жизни.

В шесть лет бразильский мальчуган играл с друзьями и по неосторожности попал под поезд – чудом выжил. Врачи спасли жизнь Фелипе, но малыш остался без обеих ног. Позже Нуньес никогда не вспоминал причины страшной истории – отмечал только, что она помогла ему обрести мечту. Жизнь в инвалидной коляске мучительна для любого подростка – неусидчивый Фелипе тоже не понимал, как на этой железной штуке передвигаться и жить. Через семь лет уныния подросток попробовал скейт – терять уже было нечего. Доска с колесами оказалась намного быстрее, удобнее, а главное – веселее депрессивной коляски.

Подросток влюбился в новый спорт и отказался от атрибута инвалидов. Нуньес пропадал на улице: сначала он учился передвигаться на новом транспорте, потом перешел на технику и трюки. За пять лет Фелипе освоил многое и в совершенстве отточил бэкфлип, флип на 360 градусов и другие фишки, которые никогда не выполнит простой человек.

Тогда у Нуньеса родилась мечта – сразиться с профессионалами. Фелипе загорелся турниром в Тампе и экономил на всем, чтобы попасть в США. Часть парнишка собрал сам, но без помощи было нереально. Бразилец рассказал о себе в соцсетях и попросил у скейтеров немного наличных на билет за мечтой. Нуньес был максимально сдержан в словах и не хотел, чтобы люди жалели его и видели слабака.

«Я просто хочу доказать, что у нас нет пределов», – бросил Фелипе.

В ту минуту пацан вряд ли представлял, что его стремления вдохновят легенду скейтбординга Тони Хоука. Американец расшерил историю бразильца в фейсбуке и выслал парню чек на нужную сумму: «Этот чувак – настоящее вдохновение. В шесть лет он потерял ноги, но не остановился. Это потрясающе».

Поездка на Tampa Am – уже гигантская победа Нуньеса, но парень не остановился. Он заявился на турнир и получил 60 секунд на то, чтобы впечатлить публику. И Фелипе порвал зал – зрители сорвались в овациях и аплодировали за трюки, которые не всегда под силу даже здоровым спортсменам.

Нуньес покорил болельщиков, судей, пробился в полуфинал и занял 21-е место среди сотни участников. Герой получил приз зрительских симпатий – на счет скейтера упала 1000 долларов, которые он должен потратить на развитие карьеры. Но даже это ерунда по сравнению с респектом от кумира.

«Я помог Фелипе добраться до Тампы, потому что знал – он покорит публику неоспоримым талантом. Но я не представлял, что он окажется настолько крут», – отметил Хоук, которого, казалось, уже ничем не удивить.

Начало истории Нуньеса сильно напоминает судьбу Итало Романо. Парень также лишился ног после неудачной попытки прокатиться на крыше поезда, но встал на скейт и нашел себя. Итало раздал множество интервью, где рассказал о тяжелых испытаниях. Фелипе только вначале этого пути и чаще молчит, но уже вдохновляет детей с аналогичными проблемами.

У бразильского малыша из Санта-Катарины нашли миеломенингоцеле (спинномозговая грыжа) и синдром каудальной регрессии (тяжелый врожденный порок развития дистального отдела позвоночника и спинного мозга). У крошечного Николласа Перрежила полностью атрофированы ноги и отсутствует часть позвоночника, но он уже на скейте. Малыш увидел выступление Нуньеса и после встречи с вдохновителем понял, что хочет также. Николлас подрастет и вскоре чаще будет повторять девиз кумира – для них нет пределов.

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