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Икона скейтеров Тони Хоук поставил на доску маленькую дочь и умилительно хлопотал вокруг нее
Преемственность поколений.
Скейтбордист Тони Хоук пришел в скейтпарк, чтобы помочь маленькой дочери по имени Каденс преодолеть страх перед доской и рампой.
Мужчина взял девочку за руку, поддерживал жестами и словами, встал на рампу перед ней и, наконец, Каденс скатилась вниз самостоятельно.
- В 2002 году Хоук стал обладателем премии «Молодой Голливуд» в номинации «икона современной культуры».
- У Тони есть еще 3 сына от двух предыдущих браков. С матерью Каденс Хоук также развелся.
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