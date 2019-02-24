Икона скейтеров Тони Хоук поставил на доску маленькую дочь и умилительно хлопотал вокруг нее

Скейтбордист Тони Хоук пришел в скейтпарк, чтобы помочь маленькой дочери по имени Каденс преодолеть страх перед доской и рампой.

Мужчина взял девочку за руку, поддерживал жестами и словами, встал на рампу перед ней и, наконец, Каденс скатилась вниз самостоятельно.

В 2002 году Хоук стал обладателем премии «Молодой Голливуд» в номинации «икона современной культуры».

У Тони есть еще 3 сына от двух предыдущих браков. С матерью Каденс Хоук также развелся.

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