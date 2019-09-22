На ночных улицах полиция занимается не только поимкой опасных преступников.

Например, на этом 13-секундном видео двое сотрудников правоохранительных органов полюбовались крутым трюком с доской.

Один парень на скейтборде потихоньку разогнался и заехал на небольшой трамплин. Скейт остался на препятствии, трюкач сделал боковое сальто вперед и приземлился на еще одну доску, приготовленную под местом его падения. Он красиво опустился ногами на второй скейт и поехал.

Камера показала, что это происходило практически на проезжей части. На улицах ночного города неторопливо плыли машины, также там стоял полицейский автомобиль. Двое копов стояли и смотрели на трюк со скейтом.

Скейтбординг появился в конце 1930-х в среде калифорнийских серферов, которые придумали себе занятие, когда не было волн.

Этот вид спорта вошел в программу летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

Школьники поспорили с копами, что останутся на площадке, если попадут в кольцо с центра. И попали!

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