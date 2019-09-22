Eurosport
Копы настолько обалдели от трюка скейтбордиста на дороге, что даже не сделали ему замечание
Все это перед глазами двух копов!
На ночных улицах полиция занимается не только поимкой опасных преступников.
Например, на этом 13-секундном видео двое сотрудников правоохранительных органов полюбовались крутым трюком с доской.
Один парень на скейтборде потихоньку разогнался и заехал на небольшой трамплин. Скейт остался на препятствии, трюкач сделал боковое сальто вперед и приземлился на еще одну доску, приготовленную под местом его падения. Он красиво опустился ногами на второй скейт и поехал.
Камера показала, что это происходило практически на проезжей части. На улицах ночного города неторопливо плыли машины, также там стоял полицейский автомобиль. Двое копов стояли и смотрели на трюк со скейтом.
- Скейтбординг появился в конце 1930-х в среде калифорнийских серферов, которые придумали себе занятие, когда не было волн.
- Этот вид спорта вошел в программу летних Олимпийских игр-2020 в Токио.
Школьники поспорили с копами, что останутся на площадке, если попадут в кольцо с центра. И попали!