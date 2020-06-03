Скейтбординг

«Рука буквально развалилась на части». Страшное падение 11-летней скейтбордистки из Британии

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Скай Браун

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Скай Браун чудом осталась жива.

11-летняя британская скейтбордистка Скай Браун пережила страшное падение. Она должна была поехать на Игры в Токио в статусе самой молодой олимпийской спортсменки из Британии.

Девочка вылетела с огромной рампы и неудачно приземлилась на голову – у нее диагностированы черепно-мозговые травмы. Она долго была без сознания, но после транспортировки в больницу на вертолете все же пришла в себя. «У нее множественные трещины в черепе, левая рука буквально развалилась на части, потому что она пыталась с ее помощью погасить падение. У нее сломаны пальцы не правой руке, рваные раны на сердце и легких», – приводит слова ее отца The Sun.

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Спортсменка выложила видео инцидента в инстаграм и заверила подписчиков, что идет на поправку и обязательно вернется сильнее.

  • Мать девочки из Японии, а отец – британец.
  • К старту Олимпиады-2021 года она все еще будет моложе самого юного дебютанта сборной – ей едва исполнится 13.

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