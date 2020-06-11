Легенда скейтбординга получил жутковатую травму.

Американский скейтбордист Тони Хоук показал рентгеновский снимок пальцев после травмы, полученной из-за падения во время катания на скейте.

«Только что получил рентген после субботнего падения. Пришлось спилить кольцо, чтобы вернуть кости в правильное положение. Пальцы еще болят, они до сих пор опухшие, но, в основном, функционируют. И да, я все равно люблю свою работу», – написал 52-летний Хоук.

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Ранее он рассказал, что получил травму, катаясь на скейтборте с сыном и несколькими друзьями в пустом бассейне, но что-то пошло не так. Хоук признал, что на нем не было полного защитного снаряжения – скорее всего, оно спасло бы его от получения травмы.

Хоук – победитель множества профессиональных турниров по скейтборду, включая престижные X Games.

Тони был одним из создателей игры Tony Hawk's Pro Skater для PlayStation.

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