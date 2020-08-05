Украинка сошла с ума, когда увидела пост легенды скейтбординга Тони Хоука.

Скейтбордистка из Киева Светлана Юрченко засветилась в инстаграме легенды спорта Тони Хоука.

Девушка исполнила первый в жизни кикфлип и бурно порадовалась событию. Реакция Юрченко так понравилась Хоуку, что он запостил видео у себя в инстаграме. В подписи к ролику он отметил, что если в коронавирусном карантине и есть позитивные стороны, то возможность научиться новому – одна из них.

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Позже в соцсетях появилось видео, на котором девушка ядерно отреагировала на пост Тони.

Хоук – победитель множества профессиональных турниров по скейтборду, включая престижные X Games.

Тони был одним из создателей игры Tony Hawk's Pro Skater для PlayStation.

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