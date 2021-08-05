В Петербурге на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Тореза серфер Макс Тимухин заметил пенсионера, который мастерски катился на скейтборде. Он опубликовал видео с ним в инстаграме.

«Ехал я в «МЕГУ» по Светлановскому проспекту от Светлановской площади, на светофоре перед Тореза остановился на красный, посмотрел налево, там был этот прекрасный дяденька, по асфальту вниз катающийся. Я припарковался, взял свой скейтборд, пошел к нему, дал ему попробовать, он сказал, что все это ерунда, у него скейт покласснее будет, он к нему привык и ему удобно. Я спросил, могу ли я снять, как он спускается, и сделать фото. Он мне немного поведал свою историю – и готово», – поделился с порталом «Бумага» Макс.

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Мужчину зовут Игорь, ему 73 года, он встал на доску в 1981 году.

Тимухин назвал Игоря «олдскульным лыжником». В комментариях к видео отмечают, что пересечение Светлановского и Тореза – его обычное место тренировок.

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