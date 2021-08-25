Компания по продаже воды Liquid Death и легендарный скейтер Тони Хоук создали коллаборацию в виде 100 досок для скейтборда, пропитанных кровью ветерана скейтбординга.

«Я глубоко благодарен за связь с моими фанатами, и я ценю коннект Liquid Death с их фанатами. Это сотрудничество выводит эту связь на новый уровень, поскольку я буквально пролил кровь на эти доски», – приводятся слова Хоука в пресс-релизе.

На окрашенной в красный цвет доске изображен человек, голова которого заменена банкой Liquid Death. Он держит окровавленный топор и череп птицы, а его глаза расположены на груди.

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Каждый из 100 экземпляров обойдется будущем владельцу в 100 долларов.

Часть прибыли пойдет на пользу антипластиковой некоммерческой организации 5 Gyres, а также организации Hawk Skateboard Project, которая помогает финансировать общественные скейтпарки.

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