Японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом в скейтбординге. Он взял золотую медаль в стрите на летних Играх-2020 в Токио. 22-летний Хоригоме получил от судей 37,18 балла и занял первое место.

Серебряную медаль выиграл бразилец Келвин Хофлер. 27-летний скейтбордист уступил победителю больше одного балла и набрал 36,15 очка. Бронза – у американца Джаггера Итона. 20-летний призер X Games-2016 получил от арбитров 35,35 балла.

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В топ-8 финала Олимпийских игр попали Венсан Милу (Франция), Анхело Каро Нарваэс (Перу), еще один француз Орельен Жиро, американец Найджа Хастон и португалец Густаву Рибейру. Русские скейтбордисты не принимали участие в этом виде программы.

Хоригоме, Хофлер и Итон разыграли первый в истории комплект медалей в скейтбординге на Олимпиадах. Этот экстремальный вид спорта добавили в программу Игр только в Токио-2020.

В понедельник, 26 июля, за награды в стрите поборются девушки. Старт – в 3:00 по московскому времени.

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