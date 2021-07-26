На Олимпиаде в Токио разыгран второй комплект наград в скейтбординге – в борьбу вступили девушки. Как и в мужском турнире, золото в стрите ушло в Японию.

Чемпионкой стала 13-летняя Нисия Момидзи, родившаяся в августе 2007 года: ее результат – 15,26 балла. Серебро взяла Раисса Леал из Бразилии (14,64 балла), возраст которой – также 13 лет. Бронзу выиграла еще одна японка, Фуна Накаяма (14,49): ей 16.

Российские скейтбордистки (как и скейтбордисты) не отобрались в Токио.

Токио-2020 Хоригоме выиграл 1-е в истории золото ОИ в скейтбординге ВЧЕРА В 04:53

Девушки разыграли второй в истории комплект медалей в скейтбординге на Олимпиадах. Этот экстремальный вид спорта добавили в программу Игр только в Токио-2020.

6-7 августа будут разыграны еще два комплекта наград.

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