Скелетонистка сборной России Елена Никитина прокомментировала неудачное выступление на зимних Олимпийских играх-2022. Бронзовый призер Сочи-2014 и ЧМ-2021 Никитина проехала первые две попытки с 18-м временем и практически лишилась шансов на медали Пекина-2022.

«Друзья, спасибо всем за поддержку. Как вы видели, чуда не произошло. Морально я была уничтожена еще в середине сезона. Очень-очень сложно было все преодолеть без последствий. Я до последнего думала, что справлюсь с этим всем, но не получилось – к сожалению, я не робот.

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Я очень давно хотела все рассказать вне зависимости от результата. Завтра я просто проеду два заезда для себя. Как раньше – не пытаясь ничего никому доказать, а просто насладиться процессом когда-то любимого мною дела. Всем спасибо еще раз.

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Елена Никитина, Россия, скелетон, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Друзья, и еще момент – как человек, который прошел через этот опыт, хочу сразу им поделиться. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Бегите от людей, которые по 100 раз говорят, что у вас не получится. И бегите от людей, которые при любой ошибке смешивают вас с дерьмом. Не терпите это! Никогда! Это может растоптать даже самых сильных.

Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю. У меня все. Накопилось. Внутри, к сожалению, война. Война между своими, которую мы все пытались скрыть уже очень-очень долгое время. Это самое страшное и самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который в этом был замешан.

Самое страшное, что в тебе убивают любовь. Любовь к твоему спорту – спорту, которому ты посвятил свою жизнь. Блин, я так люблю свою жизнь, и я никогда не буду причастна к этой грязи и ко всему это дерьму. Да, я сегодня не справилась со всем происходящим. Но это не конец, жизнь продолжается. Всем огромное спасибо за то, что вы рядом», – написала Никитина в сторис инстаграма.

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