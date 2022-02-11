Лучшие шлемы в скелетоне на Олимпиаде-2022. Джокер, единорог, Железный человек и зубы на шлеме скелетонистки из России
Лучшие шлемы на соревнованиях по скелетону на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Спортсмены изображают на шлемах Джокера, единорога, попугаев, третий глаз и даже Железного человека. У Елены Никитиной из сборной России на шлеме изображены гигантские белоснежные зубы в нижней части.
Скелетон – самый недооцененный вид спорта на зимних Олимпийских играх. Это единственная дисциплина на санно-бобслейной трассе, в которой участвуют исключительно одиночники. Поэтому скелетонисты проявляют себя на дистанции по максимуму. Самое заметное в их виде спорта – шлем, который можно раскрашивать любым образом. Конечно, кому-то достаточно и простых одноцветных тонов, но истинные творцы не сдерживают фантазию.
Например, канадка болгарского происхождения Мирела Ранева нанесла на шлем прелестного единорога.
Скелетонистка сборной США Кэти Юлендер соединила стиль и национальные символы. На ее шлеме изображен американский орлан, который будто парит над пекинским желобом.
Кэти Юлендер, США, скелетон, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
У бельгийки Ким Мейлеманс на черной глади множество английских слов, написанных красным и желтым цветами. «Опыт», «Любовь», «Знание», «Интуиция», «Веселье», «Боец» – очень много духоподъемных лексем. И это тоже цвета национального флага.
Ким Мейлеманс, Бельгия, скелетон, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Николь Роша Силвейра удивила Пекин-2022 нестандартной птицей для зимних Игр – зеленым попугаем.
По-разному подошли к Олимпийским играм-2022 азиатские скелетонисты. У китайца Инь Чжэна на шлеме отсылка в древним китайским войнам, вдохновленная династией Хань. «По бокам шлема изображены оружейные мотивы, спереди – дракончики. Это же Олимпиада, и я хотел показать китайскую культуру», – сказал Чжэн.
Инь Чжэн, Китай, скелетон, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
А южнокореец Юн Сонбин раскрасил шлем под Железного человека. И получилось очень похоже, будто по желобу разгоняется сам Тони Старк.
Юн Сонбин, Южная Корея, скелетон, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Но и России есть чем гордиться. Бронзовый призер Сочи-2014 и ЧМ-2021 Елена Никитина оставила переднюю часть шлема полностью черной, зато нанесла на нижнюю часть гигантские белоснежные зубы.
Елена Никитина, Россия, скелетон, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Как кайфово они смотрятся, когда Лена поднимает шлем после заездов!