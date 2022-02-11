Скелетон – самый недооцененный вид спорта на зимних Олимпийских играх. Это единственная дисциплина на санно-бобслейной трассе, в которой участвуют исключительно одиночники. Поэтому скелетонисты проявляют себя на дистанции по максимуму. Самое заметное в их виде спорта – шлем, который можно раскрашивать любым образом. Конечно, кому-то достаточно и простых одноцветных тонов, но истинные творцы не сдерживают фантазию.

Например, канадка болгарского происхождения Мирела Ранева нанесла на шлем прелестного единорога.

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Мирела Ранева, Канада, скелетон, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

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У Келли Делки из сборной Пуэрто-Рико на шлеме изображен третий глаз – видимо, чтобы лучше ориентироваться на трассе.

Келли Делка, Пуэрто-Рико, скелетон, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Скелетонистка сборной США Кэти Юлендер соединила стиль и национальные символы. На ее шлеме изображен американский орлан, который будто парит над пекинским желобом.

Кэти Юлендер, США, скелетон, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

У бельгийки Ким Мейлеманс на черной глади множество английских слов, написанных красным и желтым цветами. «Опыт», «Любовь», «Знание», «Интуиция», «Веселье», «Боец» – очень много духоподъемных лексем. И это тоже цвета национального флага.

Ким Мейлеманс, Бельгия, скелетон, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Николь Роша Силвейра удивила Пекин-2022 нестандартной птицей для зимних Игр – зеленым попугаем.

Николь Роша Силвейра, Бразилия, скелетон, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Натан Крамптон, Американское Самоа, скелетон, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Что-то похожее на зловещую черепушку изобразил и австралиец Николас Тиммингс.

Николас Тиммингс, Австралия, скелетон, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Итальянец Амедео Баньис вдохновился врагом Бэтмена Джокером – у него на шлеме лик суперзлодейского шута и восклицания «Ха-ха-ха», написанные цветами национального флага.

Амедео Баньис, Италия, скелетон, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Невероятно эффектные лазерные лучи украшают шлем испанца Андера Мирамбеля.

Андер Мирамбель, Испания, скелетон, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Только посмотрите, как классно он смотрится на ледяном желобе, особенно в сочетании с такой же расцветкой нижней части комбинезона.

Андер Мирамбель, Испания, скелетон, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

По-разному подошли к Олимпийским играм-2022 азиатские скелетонисты. У китайца Инь Чжэна на шлеме отсылка в древним китайским войнам, вдохновленная династией Хань. «По бокам шлема изображены оружейные мотивы, спереди – дракончики. Это же Олимпиада, и я хотел показать китайскую культуру», – сказал Чжэн.

Инь Чжэн, Китай, скелетон, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

А южнокореец Юн Сонбин раскрасил шлем под Железного человека. И получилось очень похоже, будто по желобу разгоняется сам Тони Старк.

Юн Сонбин, Южная Корея, скелетон, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Но и России есть чем гордиться. Бронзовый призер Сочи-2014 и ЧМ-2021 Елена Никитина оставила переднюю часть шлема полностью черной, зато нанесла на нижнюю часть гигантские белоснежные зубы.

Елена Никитина, Россия, скелетон, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Как кайфово они смотрятся, когда Лена поднимает шлем после заездов!

Елена Никитина, Россия, скелетон Фото: Getty Images

У Никитиной на Олимпиаде-2022 накопились претензии к руководителям . Она выкатила пост и сказала, что в русском скелетоне идет война между своими.

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