Украинский скелетонист Владислав Гераскевич продемонстрировал плакат в камеру после заезда на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсмен показал плакат в цветах флага Украины и надписью «No war in Ukraine» (нет войне в Украине – с английского). В третьем раунде Гераскевич проехал трассу за 3:04.83, занял 17-е место и отстал от лидера на 4,34 секунды. Скелетонист попал в топ-20 и квалифицировался в решающий раунд.

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