Российский скелетонист Александр Третьяков остался без медали Олимпийских игр в Пекине. Перед заключительной попыткой Александр шел третьим, но в итоге выступил хуже китайца Янь Венана, взявшего бронзу.

Две высшие медали разыграли немцы: Кристофер Гротхер стал олимпийским чемпионом, Аксель Юнг завоевал серебро.

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Еще один скелетонист из России, Евгений Рукосуев, занял 6-е место.

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