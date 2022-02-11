Российский скелетонист Александр Третьяков остался без медали Олимпийских игр в Пекине. Перед заключительной попыткой Александр шел третьим, но в итоге выступил хуже китайца Янь Венана, взявшего бронзу.
Две высшие медали разыграли немцы: Кристофер Гротхер стал олимпийским чемпионом, Аксель Юнг завоевал серебро.
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Еще один скелетонист из России, Евгений Рукосуев, занял 6-е место.
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12 февраля на Олимпиаде разыграют шесть комплектов наград. Полное расписание соревнований – здесь.
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