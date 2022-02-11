Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал политический баннер после выступления в личных соревнованиях на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«Я за мир в стране, никто не хочет войны. Не боюсь ли санкций? Я очень боюсь войны. Как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция. Общаюсь ли с россиянами? Я их уважаю как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире», – сказал Гераскевич.
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Сразу после финиша в третьей попытке спортсмен показал в камеру листок с надписью «Нет войне на Украине».
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Источник: «Спорт-Экспресс».
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