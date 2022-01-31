Никита Трегубов, серебряный призер Игр-2018, и Владислав Семенов пропустят Олимпиаду в Пекине из-за положительных тестов на ковид. Об этом рассказала президент федерации бобслея России Елена Аникина. Вместо них выступят Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

На прошлой неделе тест на коронавирус Трегубова оказался положительным, хотя симптомов болезни у скелетониста не было.

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«К величайшему сожалению, Трегубов и Семенов точно не поедут на Олимпийские игры. Семенов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву, и у него по-прежнему были положительные тесты. Вместо них летят Рукосуев и Романов», – заявила Аникина.

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