«Кройф дал мне шанс». Мигрант из Африки стал лучшим спринтером Голландии и ушел в скелетон

Восьмилетний Акваси забился в угол тесного барака и расплакался. На Рождество он и его семеро братьев и сестер получили от воспитывавшей малышню бабушки по шоколадке и поллитровой бутылке колы. Отца дети никогда не видели, а мама уехала из Ганы в Амстердам на заработки, и семья голодала. Через два месяца мать вернулась, забрала Акваси и двух сестер в Голландию, а позже перевезла в страну остальную семью.

В Европе ребенок больше не голодал, но по-прежнему страдал – в школе над африканцем смеялись и издевались из-за цвета кожи. Фримпонга спасла легкая атлетика, в которой он легко обгонял сверстников. В 14 лет на одном из забегов парня заметил участник Игр-1972 и 1976 Сэмми Монсель – темнокожий атлет из Суринама пригласил Акваси в легкоатлетическую школу. «Фримпонга было невозможно не заметить, он летел быстрее ветра», – восхитился Монсель, разработавший для парня индивидуальную систему тренировок.

Через год Акваси в составе школьной команды выиграл городские соревнования – его рывок на финише в эстафете оказался решающим. Над ним больше никто не смеялся, но появилась другая проблема. «Для системы я оставался нелегальным мигрантом и не мог ездить на зарубежные соревнования. Я боялся ареста и депортации, поэтому врал тренерам, что мама потеряла мой паспорт», – опасался африканец.

Фримпонг не сдался и в 17 лет выиграл юниорский чемпионат Голландии на дистанции 200 м. «Когда несколько лет подряд я уступал конкурентам 0,01 секунды на финише, вспоминал слова бабушки о том, что все однажды получится – нужно только верить», – открылся Акваси. Успехи африканца в спорте не помогли ему поступить в университет – вузы бортанули нелегала. Фримпонгу повезло, что в 2003-м Йохан Кройф открыл в Амстердаме институт, в котором можно совмещать легкую атлетику и обучение в области управления спортом. Кройф зачислил парня на учебу даже без оранжевого паспорта.

Спринтер учился на отлично и в 2007-м получил не только диплом, но и звание «Лучший международный студент-атлет года». Отсутствие паспорта помешало Акваси слетать в Барселону, чтобы получить награду, поэтому Кройф привез ее и вручил Фримпонгу в Амстердаме. «Я всегда буду благодарен Йохану. Легендарный футболист поверил в меня, дал шанс – это переломный момент в моей жизни», – восхитился Акваси, который спустя год получил голландское гражданство. Награда помогла африканцу уехать в США и поступить на стипендию в университет долины Юты по специальности «Экономика и управление финансами».

Спортсмен мечтал об Олимпиаде, показывал хорошие результаты и уверенно шел к Играм в Лондоне. Фримпонг квалифицировался на турнир, но за месяц до отъезда в Англию порвал ахилл на левой ноге. Из глубокой депрессии его вытащили жена и работа – всего за два года Акваси раскрутился на рынке недвижимости. «Я часто летал в Голландию и встретил тренера сборной по бобслею. Мы проехались на огромной скорости по трассе, и я начал тренировки», – воспрял духом Фримпонг. Атлету повезло, что Олимпийский парк Юты находится всего в часе езды от дома – в мире лишь 17 таких объектов.

Акваси ФримпонгGetty Images

Спортсмен работал по семь часов в день, мечтая об Олимпиаде в Сочи, но и здесь не повезло – голландская команда слетела в квалификации. Акваси воспринял неудачу как вызов и пообещал, что не успокоится, пока не добьется цели. Фримпонг еще несколько месяцев катал боб, пока не попробовал себя в скелетоне. «Кто хоть раз пролетит на санях со скоростью 120-140 км/ч, почти наверняка повторит. Скелетон больше мне подходит, потому что это индивидуальный вид спорта, а я привык сражаться сам за себя», – признался спортсмен.

Заниматься скелетоном дорого. Снаряжение, сани, тренировки и поездки обойдутся в сумму до 50 долларов в год. «Я посоветовался с женой, и она сказала: «Не хочу, чтобы ты в старости о чем-то жалел – продавай шикарную машину и исполняй мечту», – рассказал Фримпонг. 32-летний атлет нацеливался на Олимпиаду-2022, но неожиданно для себя показал хорошие результаты и скорректировал планы – в январе Акваси квалифицировался на Игры в Корее первым темнокожим спортсменом в скелетоне.

Акваси ФримпонгGetty Images

Любимый фильм Фримпонга – «Крутые виражи», комедия, основанная на реальных событиях о дебюте бобслейной команды Ямайки на Олимпиаде-1988 в Калгари. Сюжет фильма повторяет путь Акваси на Игры, где он выступит под флагом исторической родины – Ганы. Специально для Олимпиады Фримпонг заказал шлем, на котором изображен кролик, ускользающий из пасти льва. «Я хочу сказать этим, что призраки прошлого больше не тревожат меня. Я больше не кролик, который всех боится. Понимаю, что в скелетоне идут к чемпионству 5-7 лет, но это не заставит меня отбросить мечты о медали. Я еду в Пхёнчхан, чтобы стать первым африканцем, выигравшим медаль», – храбрится мужик.

Летом 2016-го Акваси впервые за 20 лет вернулся на родину. Фримпонгом двигала не только ностальгия, но и высокая цель – атлет организовал ассоциацию бобслея и скелетона Ганы, чтобы повезти через четыре года в Пекин команду. В Африке нет снега, но человека, который большую часть жизни был изгоем и добивался успеха упорным трудом, не видит в этом преграды.

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